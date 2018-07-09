Türk Dünyası Mütevelli Heyeti, Avcı Başkanlığında Toplandı
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Türk Dünyası Mütevelli Heyeti, Avcı Başkanlığında Toplandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Toplantısına başkanlık etti.

Türk Dünyası Mütevelli Heyeti, Avcı Başkanlığında Toplandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Toplantısına başkanlık etti.

Avcı başkanlığında Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde toplanan Türk Dünyası Mütevelli Heyeti, yürütülen ve gelecek dönemde yapılacak projelere ilişkin kararlarlar aldı.

Nabi Avcı, toplantı sonrası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezine gelen ziyaretçilerle sohbet etti.

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