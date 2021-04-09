Türk dünyası medya uzmanları Bakü'de bir araya geldi

Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı düzenlendi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismet Gözelov'un moderatörlüğünde yapılan toplantıda, Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci sıfatıyla Macaristan'dan yetkili ve uzmanlar katıldı. Toplantıda Türkiye'yi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi temsil etti.

Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Ayça Özlem Sarıtekin, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç ve Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Bölge Editörü Tolga Özgenç de yer aldı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gözelov, Türk Konseyi olarak ekonomiden sağlığa, turizmden eğitime, enerjiden ulaştırmaya farklı alanlarda üye ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Medyanın da diğer iş birliği alanları ile doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Gözelov, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak tarih ve kültürel mirasımızın ülkelerimizde ve tüm dünyada tanıtılması, halklarımız arasındaki iletişimin ileriye taşınmasında medya ve enformasyon alanının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu sebeple, medya ve enformasyon alanına ayrı bir önem atfediyor, bu doğrultudaki iş birliği çabalarını ileriki dönemde artırmayı düşünüyor ve daha etkin hale getirmeyi istiyoruz."

"Somut projeler büyük önem taşımaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Tanrıverdi, Türk dünyası ile ilişkilerinin önemli bir boyutunu basın ve enformasyon alanındaki iş birliklerinin oluşturduğunu belirtti.

Tanrıverdi, Türkiye'nin kardeş ülkelerde bu alandaki ikili iş birliklerinin iyi seviyede ilerlediğini, ilgili kurumlar ve hükümetler arasındaki anlaşmalar ve temaslar sayesinde bu iş birliklerinin güçlü altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Ulusal yayıncı kuruluş ve ajanslar başta olmak üzere ilgili kurumların, müzakereleri devam eden anlaşmaların akdedilmesi ve altyapının daha da sağlamlaştırılması için birlikte çalıştığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Türk Konseyi çatısı altındaki iş birliğini güçlendirmek doğrultusunda bu toplantıların düzenli hale gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Somut projelerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk dünyasını tüm dünyaya tanıtan ortak projelerin üretilmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, Türk dünyasını tanıtıcı nitelikteki televizyon programları ve belgesellere ağırlık verebiliriz."

Tanrıverdi, TRT Avaz'ın ortak projelerin gerçekleştirilmesinde özel yeri olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Bu yıl birçok Türk Konseyi ülkesinin bağımsızlığının 30. yılı olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, bu vesileyle Türk dünyasını bir araya getirecek uluslararası medya forumu düzenlenmesinin faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.

Bakü'de yarın da Türk Konseyi Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakan ve Üst Düzey Yetkililer 3. Toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov