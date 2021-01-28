Türk Dünyası kurumlarının temsilcileri, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a başarı diledi
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Türk Dünyası kurumlarının temsilcileri, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a başarı diledi

28.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:42
Türk Dünyası kurumlarının temsilcileri, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a başarı diledi

Türk Dünyası kurumlarının temsilcileri, yemin ederek görevine başlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a başarılar diledi.

Türk Dünyası kurumlarının temsilcileri, yemin ederek görevine başlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılan uluslararası kurumların başkanları ve temsilciler ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) yöneticileri, Cumhurbaşkanı Caparov'a başarılar diledi.

Caparov ise uluslararası kuruluşlar ve finans kurumları ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem vereceklerini belirtti.

Kırgızistan'ın pragmatik, dengeli, çok yönlü, tutarlı ve şeffaf bir dış politika izlediğini hatırlatan Caparov, ülkeye yatırım çekmek için uygun koşulları oluşturacaklarını ve bu bağlamda diyaloğa açık olacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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