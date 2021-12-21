Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Bursa'mızın TÜRKSOY tarafından "2022 Kültür Başkenti" seçilmesi münasebetiyle düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
BURSA (Habermetre) - Bursa'mızın TÜRKSOY tarafından "2022 Kültür Başkenti" seçilmesi münasebetiyle düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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