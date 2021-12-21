Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa'mızın TÜRKSOY tarafından "2022 Kültür Başkenti" seçilmesi münasebetiyle düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BURSA (Habermetre) - Bursa'mızın TÜRKSOY tarafından "2022 Kültür Başkenti" seçilmesi münasebetiyle düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti İstişare Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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