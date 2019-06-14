Türk dünyası kadın milletvekilleri Bakü'de buluştu

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin kadın milletvekilleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen konferansta dünya ve bölgedeki cinsiyet eşitliği sorunları ile toplumun kalkınmasında kadının rolü konularını müzakere etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından Azerbaycan Milli Meclisinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Türk Dünyası Kadınlarının Rolü" konferansına, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türk Konseyi ülkelerinin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Konferansta Türkiye'yi CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu başkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov konferansta yaptığı konuşmada, Türk dünyasında kadınların toplum hayatındaki rolünün giderek arttığını söyledi.

Cinsiyet eşitliği konusunda dünyada mevcut problemlerden bir kısmının Türk dünyasında da bulunduğunu belirten Mamayusupov, bu sorunların giderilmesinin TÜRKPA açısından da öncelikli konulardan olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Muradova, cinsiyet eşitliği konusunun önemine değinerek kadınların dünya sorunlarının çözümünde erkeklerle eşit oranda söz sahibi olması gerektiğini kaydetti.

Muradova, TÜRKPA kadın üyelerinin tüm uluslararası kuruluşlarda ortak tavır sergilemesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri Devlet Komitesi Başkanı Hüseynova, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için herkesin birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Delegasyonu Başkanı Milletvekili Kayışoğlu, daha yüksek refaha sahip, kapsayıcı ve daha esnek bir dünya için Türk dünyası kadınlarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Kadınların yetiştireceği yeni nesillerle, eğitim kalitesinin arttırılmasıyla yaşam standartlarının daha da artacağını belirten Kayışoğlu, dünyanın karşı karşıya olduğu sağlık, çevre, siyasi ve ekonomik sorunlara çözüm arayan evrensel hedefler kümesi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesinin yoksulluğun azalması, sağlık, eğitim ve refahın desteklenmesi anlamına geldiğini ifade eden Kayışoğlu, Türk tarihinde kadının değerli yere sahip olduğunu hatırlattı.

Kayışoğlu, dünya tarihine bakıldığında kadına Türkler kadar değer verilmediğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli amaç olduğunu vurgulayan Kayışoğlu, kadınların giderek artan oranda iş gücüne ve devlet yönetimine katılımı için Türk dünyası kadınlarının eğitim konusuna önem vermesi gerektiğini belirtti.

Kazakistan Delegasyonu Başkanı Milletvekili Gulzhana Karagusova da cinsiyet eşitliğinin ülkesinin politikasının önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Kazakistan parlamentosunda kadın oranının yüzde 27 olduğu bilgisini paylaşan Karagusova, bu rakamın daha da artması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kırgızistan Delegasyonu Başkanı Milletvekili Ainura Altybayeva, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması için hükümet ve STK'lerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Altybayeva, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların her alana entegre olmasının önemine vurgu yaptı.

Konferansta CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da yer aldı.

Konferans, "Türk Konseyi ülkelerinde cinsiyet eşitliği için fırsatların oluşturulması" ve "Türk dünyası kadınları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için bir platform olarak TÜRKPA" panelleriyle devam etti.

Kaynak: AA