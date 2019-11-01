Türk Dünyası Festivali katılımcıları Seyhan'da

01.11.2019 13:01

Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Hollanda, Tataristan, Azerbaycan, Irak'tan Kerkük ve Erbil, Tebriz, Tacikistan ve KKTC'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen edebiyatçı, şair, yazar ve sanatçı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti.



Meclis salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Akay, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 130 sanatçının katılımı ile Türk dünyası dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin Adana'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kentin tanıtımına, kültür ve sanat potansiyeline katkılar sunan etkinliklerin daha da artması için yapılan çalışmaların daima destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Akay, "Türkçe konuşan ve dünyanın değişik yerlerinden gelen insanların bir arada olması çok güzel. Türkçe dünyada en değerli dillerinden birisidir. Türkçe konuşan ülkelerin edebiyatçısının, yazarının, şairinin, sanatçısının Adana'yı seçmesi bizim için şans. 1- 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek '5. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali'nde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, festivale katılım gösteren tüm sanatçılara başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Akay, konuklara "Bayrak" şiirini okudu



Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, festivalle ilgili Başkan Akay'a bilgi verirken, derneğin onursal başkanı Ilgar Türkoğlu da Türk dünyasına verilen katkılar nedeniyle teşekkür etti.



Daha sonra, Adana'ya gelen sanatçılar söz alarak duygularını aktardı, şiir okudu ve küçük Azeri şarkıcı Mehdi Hesenov'un şarkı söyledi.



Sanatçıların imzalı kitaplarını hediye ettiği Başkan Akay'ın konuklara Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okumasının ardından ziyaret sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA