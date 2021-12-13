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Türk Dünyası Dostluk Evi projesi hayata geçiyor

Türk Dünyası Dostluk Evi projesi hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ve Azerbaycan sevdalısı Dernek Başkanı Hüseyin Veliyev, Türk Dünyası Dostluk Evi projesini kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

BURSA (İHA) - Türkiye ve Azerbaycan sevdalısı Dernek Başkanı Hüseyin Veliyev, Türk Dünyası Dostluk Evi projesini kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

GİM ULSİAD Başkanı Hüseyin Veliyev, Bursa'nın siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Veliyev, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirilmesinin yanı sıra, kültürel turizm ve yatırımlarla alakalı da görüşmelerde buldu. Mudanya'daki butik otel sahibi Yusuf Öz ile bir araya gelen Veliyev, Türk Dünyası Dostluk Evi projesini kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Veliyev ilerleyen aylarda, Bursa'da iş adamlarıyla tekrar bir araya gelerek tanıtım yapmak istediklerini ifade etti. - BURSA

Türk Dünyası Dostluk Evi projesi hayata geçiyor

Türk Dünyası Dostluk Evi projesi hayata geçiyor

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