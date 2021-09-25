Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi

Tüm lisans öğrencilerimizi, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" düsturundan hareketle oluşturulan ve faaliyetlerine başlayan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesine katılmaya davet ediyoruz. Atatürk'ün de önemle belirtmiş olduğu Türk dünyasında dil, tarih eğitim ve ekonomi alanlarındaki köprülerin kurulmasında büyük rolü olacak projede yer alacak başarılı öğrencilere hediyeler verilecektir. Haydi gençler! Türk dünyasında yeni bir yolculuğa hazır mısınız?

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#türkdünyası

#türkdünyasıvatandaşlığı

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