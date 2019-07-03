Türk Dünyası Dernekleri Platformu'ndan Konyaaltı Belediye Başkanı ziyaret

Türk Dünyası Dernekleri Platformu'nda yer alan Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri ve İş İnsanları Derneği, Irak Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği'ne mensup başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'emakamında nezaket ziyaretinde bulundu. Türk Dünyası Dernekleri Platformu adına Başkan Semih Esen'e çiçek ve kitap takdim eden Dr. Kürşat Çavuşoğlu, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Semih Esen'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk Dünyası'na desteğini esirgemeyeceğinive her zaman Türk Dünyası'nın yanındaolacağını belirterek, Türk Dünyası'nın yapacağı etkinlik ve çalışmalarındabaşarılar diledi.

Türk Dünyası Dernekleri Platformu adına açıklamalarda bulunan Dr. Kürşat Çavuşoğlu,"Türk Dünyası Dernekleri Platformu; Türk dil, tarih, kültür ve sosyal alanlarında ortak çalışma ve etkinlikler yaparak Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları arasında ortak fikir ve birlik sağlamak için çalışmalar yürütme amacı olan bir platformdur. Türk Dünyasına hizmet etmek isteyenlerin ortak alanıdır. Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Topluluklarıarasında birlik, beraberlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasını hedefliyor." dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Semih Esen masifleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler