Türk Dünyası Dergisi büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'ye yer verdi Yunus Emre Enstitüsünün Türk dünyası coğrafyasına yönelik hazırladığı, Türk Dünyası Dergisi'nin "Türkiye ve Yunus Emre" temalı ikinci sayısı yayınlandı.

Yunus Emre Enstitüsünün Türk dünyası coğrafyasına yönelik hazırladığı, Türk Dünyası Dergisi'nin "Türkiye ve Yunus Emre" temalı ikinci sayısı yayınlandı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk halklarının kültürel özelliklerini birbirine tanıtmak, dil ve kültürler arasındaki ortaklıkların farkındalığını arttırmak ve yeni nesillere bu bilinci aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan Türk Dünyası Dergisi, enstitünün süreli yayınları arasında akademik alanda ilk olma özelliği taşıyor.

Türk dünyasına ait ortak unsurların yer aldığı ve 10 farklı çağdaş Türk yazı dilinde (Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Kırım, Özbek, Tatar, Türk, Türkmen, Uygur) yayın hayatını sürdüren derginin ikinci sayısında, Yunus Emre Enstitüsünün ismine ithafen, edebiyat köşesinde mutasavvıf şair Yunus Emre'nin hayatına ve ilahilerine, gezi ve tanıtım köşesinde ise hem Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğu hem de 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir'e, mutfak bölümünde Osmanlı saray mutfağının kadim lezzetlerinden olan zeytinyağlı yaprak sarması yer alıyor.

Yunus Emre'nin hayatı ve yaşadığı döneme dair adeta yolculuğa çıkaran derginin bu sayısı, okurlarını Yunus'un gözünden dönemin şehirlerine ve hayatlarına şahitlik etmeye davet ediyor.

Türkiye'deki akademisyenler tarafından Türkiye Türkçesi'nden diğer yazı dillerine aktarılan dergi gelecek sayıda okurlarını Azerbaycan ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA