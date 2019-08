Türk dünyası Cengiz Aytmatov Anıtı'nda buluşuyor

21.08.2019 11:43

Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Anıtı, Türk dünyasından binlerce kişiyi buluşturan mekan olarak öne çıkıyor.

Kırgızistan'da, Tanrı Dağları eteğinde yer alan Cengiz Aytmatov Anıtı günün her saati ziyaretçileri ağırlıyor.

Anıt, başta Türkiye olmak üzere Kazakistan'dan Azerbaycan'a, Özbekistan'dan Doğu Türkistan'a kadar adeta Türk dünyasının tamamının altında buluştuğu şemsiye görevi üstleniyor.

Giriş ve çıkışında Kırgız askerlerin 24 saat nöbet tuttuğu anıtta, ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Hatıra fotoğrafı çektiren konuklar, anıt civarında bulunan ve aralarında, dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un babasının da bulunduğu Ata-Beyit Şehitliği ve Müzesi'ni de gezerek buradaki ilgililerden bilgi alıyor.

"Gelen herkes ziyaret ediyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır Kırgızistan'da görev yaptığını söyledi.

Ünal, eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov'un dünya edebiyatına ciddi katkılar sunan önemli bir yazar olduğunu vurguladı.

Birçok ülkede Aytmatov'un adının parklarda ve caddelerde yaşatıldığını ifade eden Ünal, ünlü yazarın kabrinin yılın her döneminde ciddi bir ziyaretçi kitlesi ağırladığını anlattı.

Ülkeye gelen herkesin anıtı ziyaret etmeye gayret ettiğini belirten Ünal, "Kurban faaliyetlerinde bulunan Diyanet ekibimizle de Kırgız yazar Aytmatov'un kabrini ziyaret ettik. Bu yer Kırgızistan'da Atabeyt olarak da biliniyor. Devlet büyüklerinden heyetlere ve vatandaşlara varıncaya kadar hemen hemen herkes bu mekanı sıkça ziyaret ediyor. Kırgızistan için manevi hatıralar barındıran çok önemli bir merkez." diye konuştu.

"Herkese öneriyorum"

Türkiye'den mekanı ziyarete gelen Ahmet Kurt da yıllardır Aytmatov isminin hafızasına kazınmış olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da görmek istediği en önemli mekanın Aytmatov anıtı olduğunu vurgulayan Kurt, "Aytmatov, Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği çok yüce ve büyük bir değerdir. Bu anıtta Türk soydaşlarımızla karşılaşmanın manevi hazzı anlatılamaz. Ata yurdumuz olan Orta Asya'ya gelen herkese burayı ziyaret etmesini öneriyorum." dedi.

"Kelimeler her şeyi anlatmaya yetmez"

Doğu Türkistanlı Selahattin Kaşgarlı ise anıtı görünce çok farklı bir duyguya kapıldığını söyledi.

Mekanda manevi bir atmosferin olduğunu anlatan Kaşgarlı, "Burada çok farklı bir duyguya kapıldım. Cengiz Aytmatov, yazdığı eserlerle halkının ve soydaşlarımızın çektiği azapları kaleme alıp, gözler önüne seriyor. Burası çok farklı, Cengiz Aytmatov'un da dediği gibi insan her şeyi anlatamaz, zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez. Rabbim mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

