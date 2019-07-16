Türk Dünyası, Burdur'un aziziye yayla şenliğine renk kattı

Davetliler ve protokol, şenlik alanına girişte davul-zurna eşliğinde karşılandı. Düzenlenen yayla şenliğine Irak Türkmenleri, Kırgızlar ve Azerbaycanlılar da katılarak şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Protokol konuşmaları, geleneksel poşu bağlama töreninin ardından, sanatçılar konser verdi. Halk oyunları gösterisinde bulundular. Aziziye Yaylası'nın serin havasında yüzlerce Yörük Türkmen'in buluşmasına sahne olan etkinlik büyük bir coşku içinde geçti. Kurulan çadırlarda yörelerine ait türküleri söyleyen ve yöresel oyunlarını oynayan Yörük Türkmenler, renkli görüntüler ortaya koydu. Şenlikte Yörük kıl çadırı kuruldu. Protokol mensubu konuklar kıl çadırda ağırlandı.

Şenliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Mehmet Göker, İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Albay Orhan Kılıç, Burdur İl Emniyet Müdürü Arif Çangal, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Antalya Yörükler Derneği ve Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Avdan Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Durali Köle, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaaddin Kalkan, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Periza Asanaalieva, Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, Kars -Ardahan- Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Antalya Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkan Yardımcısı Ziya Koçyiğit, Antalya Cirit, Binicilik Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı veAntalya Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkan Yardımcısı Muhittin Topaloğlu, Antalya Bitlis Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Yapa, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Yusuf Sadık, çevre illerden Yörük Türkmen derneklerinin üyeleri, Aziziye Köyü halkı ve binlerce vatandaş katıldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, şenlikte yaptığı konuşmada, yörük kültürünü yaşatan ve özünü kaybetmeden izlerini geleceğe taşıyan Burdur halkına şenlik havasında bu kültürü, geleneği yaşattığı için teşekkür etti. Birliği, bütünlüğü böyle günlerde pekiştirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler