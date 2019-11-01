Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden Srebrenitsa'ya ziyaret

01.11.2019 16:52

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) heyeti, Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'yı ziyaret etti.

Potoçari Anıt Mezarlığı bünyesinde bulunan ve her yıl anma törenleri öncesi soykırım kurbanlarının tabutlarının bekletildiği eski akü fabrikasının TDBB desteğiyle onarılan çatısını inceleyen heyet, soykırım kurbanlarının defnedildiği anıt mezarlığı da ziyaret etti.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, yaptığı açıklamada, fabrika çatısının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'un Beykoz ve Zeytinburnu belediyeleri desteğiyle onarıldığını aktardı.

Srebrenitsa soykırımının, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olduğunun altını çizen Solak, Türkiye'nin böyle korkunç bir vahşeti yaşamış Srebrenitsa halkına destek olmaya çalıştığını ifade etti.

Solak, TDBB'nin Bosna Hersek genelinde projeler gerçekleştirdiğini kaydederek, Srebrenik'te bir okulun onarımını, Doboj'da bir köprü yapımını, Kljuc'ta İslam Birliği Meclisi binasının inşasını ve Jablanica'daki bir okulda Türkçe sınıfı açmayı planladıkları söyledi.

Bosna Hersek'in, TDBB'nin en aktif şekilde faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olduğunu dile getiren Solak, burada son dört yıl içinde 50'nin üzerinde proje hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Potoçari Anıt Mezarlığı yetkililerinden Azir Osmanovic de soykırım kurbanlarına ait tabutların defnedilmeden önce her yıl bu akü fabrikasında bekletildiğini anımsatarak, çatı onarımının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA