Türk dünyası Balıkesir'de buluştu

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası birliği olan, 30 ülkeden 1170 üye belediyenin bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 5. Olağan Genel Kurulu'ndan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısını, Cunda Adası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki üye belediyelerin yanı sıra; KKTC, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya'dan da TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Geçtiğimiz 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Olağan TDBB Genel Kurulu'ndan sonraki ilk birleşim olması dolayısıyla, yönetim kurulu üyesi belediye başkanlarının kendilerini tanıtmasıyla başlayan toplantı; yeni dönem ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Genel Kurul'dan bu güne kadar yapılan faaliyetlerin sunumu da gerçekleştirilerek, önümüzdeki 3 ayın planlaması yapıldı.

"Balıkesir'de belediyeciliği görmüş olduk"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TDBB Başkanı ve aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Uğur İbrahim Altay, misafirperverliğinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi Balıkesir'in; coğrafyası ve tarihiyle ünlü mekanlarından biri olan Cunda Adası'ndayız. Bildiğiniz gibi TDBB; 30 ülkeden 1170 üye belediyenin bulunduğu Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek birliği. Bizde, yönetim kurulu olarak; belediyelerimizin birbirini tanıması, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, belediyelerimizin sorunlarını tespit ederek ortak çözümler üretmek adına birlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Yönetim kurulumuzda bulunan Türkiye dahil, 11 ülkeden belediyeler temsil ediliyor. Şu anda 4'ü yurt dışından bir de biz toplamda 5 ülkeden temsilciler olarak toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 3 aylık periyotlarla yurt dışındaki temsilciliklerimizi de ziyaret etmek istiyoruz. Bu vesileyle hem ülkelerimiz arasında; birlik, beraberlik ve kaynaşmanın artması hem de belediyelerimiz açısından yeni çözümler bulmayı hedefliyoruz. Kısada olsa, Balıkesir'de belediyeciliği görmüş olduk. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce de Karesi Belediyesi'nde çok güzel çalışmalarda bulunmuştu. Bu dönemde de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; ülkemize ve tüm coğrafyaya örnek hizmetler yapacağına eminiz. Balıkesir'in edindiği tecrübeleri birlik üyemiz olan 30 ülke olarak paylaşarak daha güzel çözümler üreteceğimize inancımız tamdır."

Dört ayrı atmosferi bir arada yaşayan şehir

Balıkesir'in bir toplantıda anlaşılacak bir yer olmadığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "290 kilometre sahili, 22 tane adası, dağlarından bal akan, ovalarından yağ çıkan özel bir şehir, Balıkesir. Sizleri, bu kez Ege Denizi kıyısındaki Ayvalık Cunda Adamızda ağırladık, bir kere de Marmara Denizi'ne kıyısı olan Erdek'imizde ağırlamak isteriz. İkisi birbirinden ayrı, denizi kültürü olan bölgelerimiz. Bir de şehir merkezimiz var, onun dışında dağ bölgemizde yer alan Dursunbey ve Sındırgı ilçelerimiz var. Balıkesir; dört ayrı atmosferi bir arada yaşayan bir şehir, sizleri oralarda da ağırlamak isterim. Burayı tanıdıkça memleketimizin ne kadar güzel olduğunu ayrıca hissettireceğimizi düşünüyorum; doğal ürünleriyle, organik tarımıyla, sütüyle, peyniriyle ve sanayisiyle gerçekten kendi kendine yetebilen özel illerimizden bir tanesi, Balıkesir. Sizleri, ağırlamaktan çok memnunum. İnşallah, bu toplantıda alacağımız kararlar, yapacağımız istişareler, memleketimiz dünyamız için hayırlı olur." şeklinde konuştu.

"Kardeş belediyeler oluşturulsun"

Birliğin amacının, Türkiye'deki ve yurt dışındaki kardeş belediyelerin faaliyetlerini Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında toplayarak, koordine etmek olduğunu dile getiren TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak "Bununla birlikte belediyelerin kendi içinde hem ziyaretlerinin artırılmasını hem de bilgi alışverişini sağlayarak, kardeş belediyeler oluşturulmasını istiyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA