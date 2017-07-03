Türk Dünyası Astana'daki Müzik Festivalinde Buluştu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 10. Uluslararası Astana Arkau Türk Dünyası Geleneksel Müzik Festivali'ne Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra ilk kez Avşar ve Salar Türklerinden sanatçılar da katıldı.



Astana Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki festivalde Türk dünyasından ülkeleri temsilen sahne alan sanatçılar milli çalgılarıyla geleneksel müziklerini ve şarkılarını icra etti.



Festivalin yapımcısı Askar Umarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel Türk müziğini Astana'da sergilemek istediklerini söyledi.



Umarov, "Müzik, halkları birleştiren benzersiz ve kutsal dildir. Tüm müzikler ortak kökene sahiptir. Bu yıl festivale ilk kez Avşar ve Salarlar da katıldı. Salarlar Çin'den geldi. 100 bin nüfusa sahip ve Oğuz lehçesinde konuşuyorlar. Avşarlar Güney İran'dan gelen Türk kökenli etnik gruplar." dedi.



Umarov, festivale katılımın her yıl arttığını dile getirdi.