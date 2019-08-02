Türk Dünyası 4. Belgesel Film Festivali'ne doğru

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nca düzenlenen ve Türk dünyasından 100'den fazla belgeselin başvurduğu festivalin ödül töreni, 2 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

Federasyonun genel başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında festival hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivale devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin destek verdiğini belirten Demir, "Bu yılki festival 'İşte birlik' sloganıyla düzenleniyor. Festivalimizi '9 ülke 9 şehir 1 festival' adıyla profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenliyoruz. Festivale katılan belgeseller ilk önce ön seçici kuruldan geçecek. Finale kalan belgesellerden, jürinin değerlendirmesinden sonra ilk 3'e girenler belirlenecek." diye konuştu.

Demir, ilk 3'e giren belgesellerin 9 ülkede gösterileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dereceye giren filmler, ödül töreninin ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya ve Bosna Hersek'te gösterime girecek. Ödül törenimiz ise 2 Ekim günü İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Festivale katılım halen devam etmektedir. 30 Ağustos'a kadar katılımlar devam edecek. Şu ana kadar 100'ü aşkın belgesel festivalimize başvurdu. Son güne kadar bu sayının 200'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA