Türk donanması Ege Denizi'nde "helikopter iniş/kalkış eğitimi" ve "havada yakıt ikmali" gerçekleştirdi
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Türk donanması Ege Denizi'nde "helikopter iniş/kalkış eğitimi" ve "havada yakıt ikmali" gerçekleştirdi

Türk donanması Ege Denizi'nde 'helikopter iniş/kalkış eğitimi' ve 'havada yakıt ikmali' gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.

Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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Türk donanması Ege Denizi'nde "helikopter iniş/kalkış eğitimi" ve "havada yakıt ikmali" gerçekleştirdi - Haberler
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