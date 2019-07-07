Türk Doktoru, Dünyanın Sayılı Cerrahları Arasına Girdi

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nde 'Minimal İnvaziv Cerrahi' alanında Türkiye'yi temsil eden, Avrupa Cerrahi Bilim Kurulu Akademik Üyeliği diplomasını alan ilk Türk olan Doçent Doktor Koray Baş, bu zamana kadar bu alanda bu diplomaya layık görülen 23 cerrahtan biri oldu.

İzmirli cerrah, "Bu başarı ülkemiz adına bir ilkti, bu sebeple çok mutlu ve gururluyum. 1958 yılında Avrupa'da kurulmuş olan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından bu alanda kendisini ispatlamış genel cerrahi uzmanlarına verilen bu diplomayı ülkemize getiren ilk cerrah olmayı başardım. Bu değerlendirmeye katılan birçok ülkeden meslektaşlarımız vardı. Bazıları başarılı oldu, bazıları ise olamadı. Bu alanda bu diplomaya sahip dünyadaki 23 cerrahtan biri olma başarısını elde ettim. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği, 40'tan fazla farklı branşta alt grupları olan büyük bir organizasyon olup, Avrupa'nın en eski ve en büyük tıp uzmanları birliğidir. O yüzden ülkemizi böyle bir camiada temsil edebilmek benim için büyük bir mutluluk oldu" ifadeleriyle başarısı hakkındaki mutluluğunu ifade etti.

Minimal İnvaziv Cerrahi nedir?

Koray Baş; endoskopik, laparoskopik ya da robotik yöntemler sayesinde ameliyat alanına kameralar eşliğinde küçük deliklerden girilerek yapılan ameliyatı şöyle açıkladı: "Bu yöntemde temel olarak ortak amaç hastada olabildiğince az cerrahi travma oluşturarak hastanın cerrahi tedavisini sağlamaktır. Birçok kanser ameliyatı dahil açık cerrahi ile yapılabilecek hemen her türlü müdahale günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte minimal invaziv yöntemler ile uygulanabilmektedir. Bu sayede cerrahi sonrası hastada çok az yara yeri izi kalmaktadır. Hatta yeni geliştirilen bazı ameliyat yöntemleri ile hastalarımızda görünen hiçbir iz bırakmadan da cerrahi tedavilerini sağlayabilmekteyiz"

Bu cerrahi işlem, kanser dâhil birçok hayati hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Bu yöntemin önemine vurgu yapan Koray Baş, "Hem hastalarımız hem de ülkemiz sağlık ekonomisi açısından büyük avantaj" ifadelerini kullandı.