Türk doktorların göçü | "Dil kursundaki 700 öğrencinin 125'i doktor"

Görevlerinden istifa ederek kariyerlerini yurt dışında sürdürmek isteyen doktorlar bir kez daha kamuoyunun gündeminde. Türk Tabipleri Birliği'ne göre 2021 yılında 1.405 doktor yurt dışında çalışmak için başvurdu. 2012'de bu sayı sadece 59'du. Almanya, göç etmek isteyen doktoların tercihleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Yurt dışında çalışma eğilimi dil kurslarına da yansımış durumda.

DailyMotion.com / Güncel