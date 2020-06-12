Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı

Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir metot geliştirdi.

12.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:37

Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı

İSTANBUL - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir metot geliştirdi. Bulduğu metot ile ABD'de düzenlenen ve önemli buluşların yer aldığı İsmiks Subramanian yarışmasına katılan doktor, finale kaldı. İnternet ortamında akademik olarak verilen oylarla belirlenecek finalin sonuçları Temmuz ayında açıklanacak.

Yapay kalp cihazının insan vücuduna yerleştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve uluslararası arenadaki yenilikleri takip ederek yerli buluşların uluslararası arenada tanıtımını yapmak amacıyla çalışmalarını yürüten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patentini alan doktor yapay kalp cihazının yerleştirilmesinde çığır açarak Amerika Birleşik Devletlerinde İsmiks Subramanian yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek finale kaldı. İnternet ortamında akademik olarak verilen oylarla belirlenecek final yarışmasının sonuçları Temmuz ayında açıklanacak.

"Amerika ve Çin'in yanı sıra finalist olduk"

10 yılı aşkındır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Ahmet Elibol, " Özellikle cerrahi tekniklerin daha kolay daha uygulanabilir bir yöntemle yapılabilmesi için çaba sarf etmeyi düşünen bir hekim olarak bu yönde özellikle cerrahi cihazlar ve metotlar üzerinde çalışıyorum. Bu projede yapay kalp cihazlarının insan kalbine yerleştirilmesinde daha kolay bir metodla ve hızlı bir şekilde standarze edilebilecek bir yöntemle yapılması adına bir çalışmadır. Merkezi ABD'de bulunan Uluslararası Girişimsel Kalp Cerrahisi Cemiyetinin düzenlemiş olduğu kongreye bildiri olarak bu projeyi gönderdim. Proje aynı cemiyetin her yıl düzenlemiş olduğu ismiks subramanian buluş ödülüne 2 aşamalı elemelerden geçerek finalist olarak kaldı. Yarışmada finale kalan 3 finalist arasında yer aldım. Amerika ve Çin'den katılan diğer finalistler ile beraber 6 Haziranda sunumlarımızı gerçekleştirdik. Bir ay boyunca ismiks web sitesinde akademik ortamda yapılacak puanlamanın ve değerlendirmenin neticesinde Temmuz ayı içinde ödül sahibi açıklanacak" diye konuştu.

"Yapay kalp cihazının yerleştirilmesinde bir çığır açacak"

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol konuşmasının devamında, "Kalp yetmezliği büyüyen bir halk sağlığı problemidir. Yapay kalp cihazları ise ilk defa 1966'da insanlığa denenmiş ve ilk insana yerleştirilen kalp ise 1986 yılında uygulanmıştır. Aradan geçen 25 yıllık süre içinde kalp cihazları ile ilgili teknolojik olarak oldukça ilerlemeler kaydedilmemiş. Fakat insan kalbine yerleştirilme prosedürleri halen cerrahi dikişlerle, kalp aslında dikilerek belirli komplikasyonlar; kanama gibi, enfeksiyon gibi ve ameliyat prosedürleri süresini uzatan olumsuzluklarla beraber hemen hemen 25 yıllık süreçte kayda değer ilerlemeler sağlanamamıştır. Bu anlamda yapmış olduğum proje yapay kalp cihazlarının, kalp üzerine dikişsiz bir yöntemle yerleştirilmesidir. Aynı zamanda hızlı ve güvenlidir. Proje özellikle her kalp cerrahi için aynı yöntemle tekniği standardize edebilecek metot olarak da düşünülebilir. Bu şekilde yapmış olduğumuz çalışmayı bilimsel ortama sunmuş olduk" diye konuştu.

Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Haber
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım seni" kampanyasını başlattı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Lionel Messi Bülent Uygun Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:38:28. #1.15#
title