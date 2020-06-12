Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı
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Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir metot geliştirdi.

Türk doktor geliştirdiği yöntemle dünyaca ünlü yarışmada finale kaldı
12.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:52

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir metot geliştirdi. Bulduğu metot ile ABD'de düzenlenen ve önemli buluşların yer aldığı İsmiks Subramanian yarışmasına katılan doktor, finale kaldı. İnternet ortamında akademik olarak verilen oylarla belirlenecek finalin sonuçları Temmuz ayında açıklanacak.

Yapay kalp cihazının insan vücuduna yerleştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve uluslararası arenadaki yenilikleri takip ederek yerli buluşların uluslararası arenada tanıtımını yapmak amacıyla çalışmalarını yürüten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol, yapay kalp cihazını hastanın kalp bölümüne dikişsiz yerleştirebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patentini alan doktor yapay kalp cihazının yerleştirilmesinde çığır açarak Amerika Birleşik Devletlerinde İsmiks Subramanian yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek finale kaldı. İnternet ortamında akademik olarak verilen oylarla belirlenecek final yarışmasının sonuçları Temmuz ayında açıklanacak.

"AMERİKA VE ÇİN'İN YANI SIRA FİNALİST OLDUK"

10 yılı aşkındır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Ahmet Elibol, "Özellikle cerrahi tekniklerin daha kolay daha uygulanabilir bir yöntemle yapılabilmesi için çaba sarf etmeyi düşünen bir hekim olarak bu yönde özellikle cerrahi cihazlar ve metotlar üzerinde çalışıyorum. Bu projede yapay kalp cihazlarının insan kalbine yerleştirilmesinde daha kolay bir metodla ve hızlı bir şekilde standarze edilebilecek bir yöntemle yapılması adına bir çalışmadır. Merkezi ABD'de bulunan Uluslararası Girişimsel Kalp Cerrahisi Cemiyetinin düzenlemiş olduğu kongreye bildiri olarak bu projeyi gönderdim. Proje aynı cemiyetin her yıl düzenlemiş olduğu ismiks subramanian buluş ödülüne 2 aşamalı elemelerden geçerek finalist olarak kaldı. Yarışmada finale kalan 3 finalist arasında yer aldım. Amerika ve Çin'den katılan diğer finalistler ile beraber 6 Haziranda sunumlarımızı gerçekleştirdik. Bir ay boyunca ismiks web sitesinde akademik ortamda yapılacak puanlamanın ve değerlendirmenin neticesinde Temmuz ayı içinde ödül sahibi açıklanacak" diye konuştu.

"YAPAY KALP CİHAZININ YERLEŞTİRİLMESİNDE BİR ÇIĞIR AÇACAK"

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Ahmet Elibol konuşmasının devamında, "Kalp yetmezliği büyüyen bir halk sağlığı problemidir. Yapay kalp cihazları ise ilk defa 1966'da insanlığa denenmiş ve ilk insana yerleştirilen kalp ise 1986 yılında uygulanmıştır. Aradan geçen 25 yıllık süre içinde kalp cihazları ile ilgili teknolojik olarak oldukça ilerlemeler kaydedilmemiş. Fakat insan kalbine yerleştirilme prosedürleri halen cerrahi dikişlerle, kalp aslında dikilerek belirli komplikasyonlar; kanama gibi, enfeksiyon gibi ve ameliyat prosedürleri süresini uzatan olumsuzluklarla beraber hemen hemen 25 yıllık süreçte kayda değer ilerlemeler sağlanamamıştır. Bu anlamda yapmış olduğum proje yapay kalp cihazlarının, kalp üzerine dikişsiz bir yöntemle yerleştirilmesidir. Aynı zamanda hızlı ve güvenlidir. Proje özellikle her kalp cerrahi için aynı yöntemle tekniği standardize edebilecek metot olarak da düşünülebilir. Bu şekilde yapmış olduğumuz çalışmayı bilimsel ortama sunmuş olduk" diye konuştu.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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