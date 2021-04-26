Türk doğal taş sektörü, sanal ticaret heyetlerine Rusya ile devam etti
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Türk doğal taş sektörü, sanal ticaret heyetlerine Rusya ile devam etti

Türk doğal taş sektörü, sanal ticaret heyetlerine Rusya ile devam etti
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Dünya doğal taş pazarının önemli oyuncularından Türkiye, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde Rusya'ya sanal ticaret heyeti düzenledi.

Dünya doğal taş pazarının önemli oyuncularından Türkiye, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde Rusya'ya sanal ticaret heyeti düzenledi.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, 13 Türk doğal taş ihracatçısı firmanın katıldığı ve Rus firmalarla ikili iş görüşmelerinin yapıldığı organizasyonda, Türk doğal taşının farklı renk ve desen çeşitleri tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Rusya'nın doğal taşlardan değişik renk ve desenlerde kalker, mermer, koyu renkli ve kırmızımsı granit rezervleri olduğunu belirterek, ülkenin doğal taş ithalatının büyük bir kısmının işlenmiş ürünlerden oluştuğunu aktardı.

Dinçer, "Rusya; zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş gibi maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya ham madde ihracatında önde gelen ülkelerden biri. Ülkenin toplam ithalatı içinde Türkiye, yüzde 2,2 pay ile 9'uncu sırada bulunuyor. Dolayısıyla Rusya pazarını önemsiyoruz ve ülke pazarından daha fazla pay almayı amaçlıyoruz. Bu sanal ticaret heyetinde de Türkiye'de üretilen zengin doğal taş çeşitlerini satın almacı firmalara tanıtmış olduk." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'den ağırlıklı olarak işlenmiş mermer ithalatı yaptığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya'nın doğal taş ithalatında 11 milyon dolar ile 5'inci sırada yer alıyor. Ülkenin doğal taş ithalatında birinci sırada ise 39,3 milyon dolar ile Çin bulunuyor. Öte yandan Rusya, doğal taş sektöründe Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği 21'inci, işlenmiş doğal taş ihracatında ise 17'nci ülke konumunda. Türkiye'nin 2020 yılında Rusya'ya gerçekleştirdiği doğal taş ihracatının yüzde 71'i işlenmiş mermer, yüzde 15'i ise işlenmiş traverten ihracatıydı. İhracat rakamlarımızı ileri seviyelere taşıyarak Türk doğal taş ihracatçısı firmaların Rusya'dan daha fazla pazar payı alabilmesi adına düzenlediğimiz sanal ticaret heyetinin sektöre pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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