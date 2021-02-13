Türk doğal taş sektörü, Orta Doğu'ya ihracat için sanal ticaret heyeti düzenledi

Türk doğal taş sektörünün, Orta Doğu ülkelerine yönelik sanal ticaret heyeti organize ederek işlenmiş ürün ihracatını artırmayı hedeflediği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti" 15-18 Şubat'ta Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

19 Türk doğal taş ihracatçısının ürünlerini tanıtılacağı organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan ithalatçılar katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2020'de Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 7'lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Orta Doğu ülkelerinin işlenmiş ürün ithalatçısı olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkelerinde yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğal taşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğal taş ithalatçıları ile ikili iş görüşmelerinin yapılması amacıyla içinde bulunduğumuz salgın sürecini de dikkate alarak Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti düzenleme kararı aldık."

Pazarın durumu

Mevlüt Kaya, Orta Doğu doğal taş pazarı konusunda bilgi verirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019 yılı doğal taş ithalatının 328 milyon dolar olduğunu belirtti.

Katar'ın dış ticaretinin uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillendiğine işaret eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Katar'ın tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişiyor. 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, önümüzdeki 10 yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Katar'ın 2030 vizyonu için başlatılan 470 projeye üye firmalarımızın dahil olabilmeleri için bu tür etkinliklerimizi artıracağız. Bulunduğu coğrafya sebebiyle doğal taş sektöründe net ithalatçı pozisyonunda olan Kuveyt yıllık 126 milyon dolarlık doğal taş ithal ederken, Türkiye bu ithalattan yüzde 11,2'lik pay alıyor. Bahreyn, inşaat sektörünün 2019-2023 döneminde hızlı büyümesi hedefleniyor. Bahreyn hükümeti, ekonominin petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak istiyor. Bu amaçla 11 milyar dolarlık toplam 119 mega projenin hayata geçmesini onayladı. Bahreyn'in doğal taş ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 18. İnşaat sektörünün önemli bir girdisi olan doğal taşlara talep mega projeler sayesinde artacak. Biz de bu ülkelere düzenleyeceğimiz sanal ticaret heyeti organizasyonlarıyla daha fazla ihracat yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz