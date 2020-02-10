Türk doğal taş sektörü Katar’dan ihracat bağlantılarıyla döndü
En büyük ihraç pazarı Çin'de yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle alternatif pazar arayışına giren Türk doğal taş sektörü, pazar çeşitliliğini arttırmak amacıyla Katar'a "Sektörel Ticaret Heyeti" organize etti.
10.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:42
En büyük ihraç pazarı Çin'de yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle alternatif pazar arayışına giren Türk doğal taş sektörü, pazar çeşitliliğini arttırmak amacıyla Katar'a "Sektörel Ticaret Heyeti" organize etti. 9 Türk firması, 33 Katarlı firma ile verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com