Türk doğal taş ihracatçıları Avustralya pazarında liderliğe oynuyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle 30 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16'ıncı ithalatçısı konumunda olan Avustralya'ya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti düzenliyor.

"Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nin açılış toplantısı 3 Ağustos'ta online olarak, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye, dünya doğaltaş ihracatında 4'üncü sırada. Ticaretimizde işlenmiş mermerin payı artıyor. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin öne çıktığı anlamına geliyor. Doğaltaş ihracatında işlenmişin payı yüzde 57. Dünya doğal taş ihracatı 16-17 milyar dolar. Bizim ihracatımız 1,7 milyar dolar. Avustralya zengin bir pazar. 220 milyon dolar ithalatı var. Bizim 44 milyon dolar ihracatımız var. Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız. İlk 7 ayda doğal taş ihracatımız 1,2 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 12 ayda 1,7 milyar dolardı. Yüzde 11,2 olan payımızı artırmamız lazım." dedi.

Türk mermeri Vatikan'dan Beyaz Saray'a kadar tüm dünyada

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezerviyle, tahmin edilen dünya rezervinin üçte birine sahip olduğuna değindi.

"Türkiye, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke. Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Bir puandan az farklarla listede önümüzde yer alan İtalya ve Hindistan'ı geçerek sektörde ikinci olmamız ise güçlü rezervlerimiz sayesinde gayet mümkün. Turkish Stone markasını daha da güçlendirmek istiyoruz. Vatikan'da "Sen Pier" kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamaları Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne'dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekân Türk mermerleriyle tezyin ediliyor."

Çin, ABD, Fransa ilk sırada

Maden sektörünün 2021 yılının ilk 6 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyar doları aştığını anlatan Gülle sözlerine şöyle devam etti:

"1 milyar doları aşan sektörel ihracatın yüzde 35'i sektörün lider birliği olan Ege İhracatçı Birliklerimizin mensupları tarafından beyan edildi. Doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği'mizin, işlenmiş doğal taş ihracatı, yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 43 artışla 357 milyon dolar oldu. 2021'in ilk 6 ayında en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, 326 milyon dolar ile Çin, 227 milyon dolar ile ABD ve 53 milyon dolar ihracat ile Fransa oldu. Bu dönemde 113 ülkeye ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine göre artış kaydetti. Mısır'a ihracatımız yüzde 154, Hindistan'a ihracatımız yüzde 141, Libya'ya ihracatımız yüzde 84 arttı."

Avustralya, doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16'ıncı ithalatçısı

İsmail Gülle, 2020 yılında pandemiye rağmen Avustralya'ya ihracatımız önceki seneye göre yüzde 10 artış kaydederek, 726 milyon dolar olduğunu anlattı.

"Bu yıl ilk 6 ayda ise, 2020'nin aynı döneminde ulaştığımı rakamı yüzde 55 aşarak 448 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Bu heyetin Avustralya'ya yönelik yapılması doğal taş sektörü özelinde de ayrı bir önem arz ediyor. Avustralya, doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16'ıncı ithalatçısı konumunda. 2019 yılında 211 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Avustralya, Bu sektörde küresel ithalatın yüzde 1,3'ünün alıcısı. Türkiye'nin 2021'in ilk 6 ayında, doğal taş sektöründe Avustralya'ya ihracatı yüzde 33 artarak 24 milyon dolar oldu."

Ocak-Temmuz döneminde doğal taş ihracatı 1 milyar 170 milyon dolara ulaştı

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Türkiye'nin doğal taş ihracatının lideri konumunda olduğunu açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2020 yılında 1 milyar 736 milyon dolar olan doğal taş ihracatımızı 2021 yılı sonunda 2 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. 2021 yılının Ocak – Temmuz döneminde doğal taş ihracatımız yüzde 30'luk artışla 1 milyar 170 milyon dolara ulaştı. 2 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Vietnam ve Ortadoğu Sanal Ticaret Heyetlerinden sonra Avustralya Sanal Ticaret Heyetimizi gerçekleştiriyoruz. 14 firmamız katılıyor. 16 tane de ithalatçı firma yer alıyor." dedi.

Avustralya'nın doğaltaş ithalatından yüzde 20 pay aldık

Eskinazi, "Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz geçtiğimiz yıllarda Avustralya'ya URGE Projesi kapsamında başarılı bir sektörel ticaret heyeti organizasyonu yapmıştı. Avustralya'nın 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye'den işlenmiş doğal taş ithalatı yüzde 13'lük artışla 44,5 milyon dolara ulaşmış durumda. Avustralya'nın doğaltaş ithalatından yüzde 20 pay aldık. 2021 yılının ilk yarısında Avustralya'ya yaptığımız doğal taş ihracatı ise; yüzde 33'lük artışla 18 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkmış durumda. Amacımız, 2020 yılında yıllık 222 milyon dolar işlenmiş doğal taş ithal eden Avustralya'ya ihracatımızı daha yukarılara taşımak." diye konuştu.

İhracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Covid-19 virüsü en büyük ihraç pazarımız Çin'de ortaya çıktığı için pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmemize rağmen 2020 yılında, 4,3 milyar dolar döviz kazandırdık. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. Türkiye Geneli Maden İhracatımız ise yüzde yüzde 48 artışla 3,3 milyar dolar, doğaltaş ihracatımız ise yüzde 30 artışla, 1,17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Maden sektöründe burs projesi devam ediyor

2020 yılında 200 ülke ve serbest bölgeye Türk madenlerinin ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, "Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla hareket ettiklerini vurguladı.

"2020 yılında Fiziksel organizasyon yapamadığımız için tüm etkinliklerimizi online platformlar üzerinden gerçekleştirdik. URGE doğaltaş kümelerimizde yer alan firmalarımıza gerçekleştirdiğimiz dijital eğitim yanı sıra, 2020 yılı Kasım ayında Vietnam'a yönelik sanal sektörel doğaltaş ticaret heyetini, Şubat 2021 'de ise Ortadoğu ülkelerine yönelik sanal sektör doğaltaş ticaret heyetini organize ettik. Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık. 2021-2022 dönemin de bu projemize devam edeceğiz."

Avustralya'nın doğaltaş ithalatında Çin'den sonra ikinci sıradayız

Mevlüt Kaya, doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından MARBLE İZMİR- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemiz ve dünya doğaltaş sektöründen birçok firma ve profesyoneli buluşturacaklarından bahsetti.

"Avustralya'nın doğaltaş ithalatında Çin'den sonra ikinci sıradayız. Avustralya'ya doğaltaş ihracatımızın yüzde 92'si işlenmiş katma değerli ürün. Avustralya'da işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün ihracatımızı daha da arttırabiliriz. Hedefimiz Çin'i geçerek Avustralya'nın doğaltaş ithalatında birinci ülke konumuna yükselmek. Avustralya şu an dışarıdan ziyaretçi kabul etmiyor. Bu kısıtlamanın 2022 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.Ülkede aşılama şu an yüzde 18 seviyelerinde. Aşılama oranı yüzde 70'i geçtikten sonra ziyaretçiler kabul edilecek. Bu sebeple fiziksel ziyaretlerin mümkün olmadığı bu dönemde önemli bir pazarımız olan Avustralya ile yapacağız online etkinlikler büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan 30 Temmuz tarihinde Ticaret Müşavirlerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıda Avustralya inşaat sektöründe büyüme beklentisi olduğunu bilgisine ulaştık. Söz konusu beklenti doğaltaş ürünlerine talebi artıracaktır."

Kaynak: Bültenler