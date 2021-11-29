"Türk dizilerinin ihracatını artırmayı hedefliyoruz" - Haberler
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"Türk dizilerinin ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Pastel Film, yurt dışına dizi ihraç etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden Pastel Film, yurt dışına dizi ihraç etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Pastel Film Ceo'su Efe İrvül, "Türk dizilerine tüm dünyada büyük bir ilgi var. Ürettiğimiz hemen hemen her içerik dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Kısa zamanda kaliteli yapımlar üreterek dünya çapındaki ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin tanıtımı açısından Türk dizilerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen İrvül, özellikle pandemi sürecinde dünyada Türk dizilerinin izlenmesinde artış yaşandığını söyledi.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR

Mozambik'ten Vietnam'a Endonezya'dan Kolombiya'ya dünyanın dört bir yanına dizilerini ihraç eden Pastel Film, son olarak Güvercin dizisinin ihracatını Orta Amerika, Peru, Ekvador, Paraguay ve İspanya'ya gerçekleştirdi.


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