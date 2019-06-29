Türk dizilerinden ilham alan Afgan gençler bağlama öğreniyor

SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da gençler, izledikleri Türk dizilerinden ilham alarak bağlama öğreniyor.

Ülkedeki tüm televizyon kanallarında son dönemlerde gösterilen büyük ilgi sebebiyle Türk dizileri yayınlanıyor. Afgan gençler, dizilerden ilham alarak hem bağlama öğreniyor hem de türkü söylüyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de TİKA tarafından açılan bağlama kursuna erkeklerin yanı sıra Afgan kızlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Türk müzisyenler tarafından verilen kursa kaydolan gençler, Türk dizilerindeki gibi bağlama çalıp türkü söylemek istiyor.

Kursiyerlerden Husna Yusufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailece Türk dizilerini izliyoruz ve dizilerde oyuncular tarafından çalınan bağlamanın sesinden çok etkilendim, her ne olursa olsun bağlamayı öğrenmek için kesin kararımı verdim." dedi.

Bağlama kursunun TİKA tarafından açıldığını duyar duymaz kayıt yaptırmak için koştuğunu ifade eden Yusufi, bağlamayı zevkle öğrendiklerini belirtti.

Yönetim ve muhasebe bölümünde öğrenci olan Şekila Hasan da Türk dizilerini cazip kılan unsurlardan olan bağlama sesini çok sevdiğini, bu nedenle Afganistan'da uzun zamandır bağlama kursu arayışında olduğunu kaydetti.

Hasan, "Bağlama sesini dizilerde ilk duyduğumda ismini bile bilmiyordum, daha sonra arkadaşlar vasıtasıyla TİKA tarafından Türk müzik kursunun açıldığını duydum, kursa kaydolduğumda dizilerde duyduğum bağlamayı görüp kendimi çok şanslı hissettim." diye konuştu.

Afganların ilgisi yoğun

Türkiye'den gelen müzik öğretmeni Ali Osman Yıldız, Anadolu'nun kadim sazı bağlamayı Afganistan'daki istekli gençlerle buluşturmak, Türk halk müziğini tanıtmak için geldiklerini vurguladı.

Afgan gençlerin bağlama öğrenmeye çok istekli olduklarını dile getiren Yıldız, hem kız hem erkek öğrencilerin olduğunu aktardı.

Yıldız, TİKA'nın projesiyle bağlama kursunun devam ettiğini söyledi.

Altmış öğrenciye bağlama öğretmek hedefleniyor

TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, başkent Kabil'deki Müzik Enstitüsünde dünyanın birçok ülkesinden müzik aletlerinin tanıtımının yapıldığını ve öğretildiğini belirtti.

Söz konusu enstitüdeki yöneticilerin TİKA'dan bağlama kursu açma talebi olduğunu anlatan Kılınç, bunun üzerine proje hazırlayarak bağlama kursunu açtıklarını ifade etti.

Öğrencilerin üç grup halinde eğitim aldığını dile getiren Kılınç, böylece 60 öğrenciye bağlama öğretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kılınç, bağlama kursuna önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA