Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri kaynaşma yemeğinde buluştu - Haberler
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Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri kaynaşma yemeğinde buluştu

Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri kaynaşma yemeğinde buluştu
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri, kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri, kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Diyanet çalışanı olarak her zaman devlet, millet ve kurumları öncelediklerini söyledi.

Sendikaların bir araç olduğunu dile getiren Ünal, "Önemli olan bu aracın doğru, düzgün ve hayra vesile olacak şekilde kullanılmasıdır. Sendikadan önce devletimizin ve kurumlarımızın yaşaması olmazsa olmazımızdır. Türkiye Cumhuriyeti devletine ebed müddet anlayışıyla bakan ve bunu böyle gören bir anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla sendikacılığı yaparken, hak ararken, çalışanlarımızın hak ve menfaatini korurken, yeni haklar alırken kırmadan, yıkmadan, yakmadan ve yok etmeden mücadele ortaya koymuş bir teşkilatız. Üye olan olmayan anlayışıyla bakmayan ve Diyanet İşleri Başkanlığında 140 bin çalışanı bir gören anlayış içindeyiz." dedi.

Programa Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Türk Yerel Hizmet-Sen Samsun Şube Başkanı Tuncay Erden, Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkanı İzzet Aşçı, ilçe başkanı Osman Düzenli de katıldı.

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AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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