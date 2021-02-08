Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, hutbe üzerinden Diyanet'e yapılan eleştirilere tepki gösterdi Açıklaması
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, hutbe üzerinden Diyanet'e yapılan eleştirilere tepki gösterdi Açıklaması

08.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:52
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, hutbe üzerinden Diyanet'e yapılan eleştirilere tepki gösterdi Açıklaması

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Ünal, yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Boğaziçi'ndeki öğrencilerin dertlerinin sıkıntıların anlaşılmaya çalışıldığı bir haftada, gençlere edep ve ahlak dersi verilen bir hutbenin okunmasını da manidar buluyorum. Yani Diyanet 7/24 siyasete devam ediyor açıkçası." ifadelerini kullandığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 5 Şubat Cuma günü hutbe konusunu "Gençlerimiz: En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" olarak belirlediğini anımsatan Ünal, hutbede, Hazreti Peygamber'in "İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin." uyarısının da hatırlatıldığını ifade etti.

Hutbede, gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığını vurgulayan Ünal şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanı İmamoğlu'nun hutbeyi bir kez daha okumasını tavsiye ediyorum. Diyanet bu hutbenin neresinde siyaset yapmıştır? Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi 'Ben, ahlakın en güzelini tamamlamak için gönderildim.' anlayışıyla Diyanet, gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza, elbette 'edep' ve 'ahlak' anlatacaktır. Sayın Belediye Başkanı bir taraftan 'Diyanet siyaset yapmasın.' derken peşinden sarf ettiği sözlerle Diyanet'i günlük siyasetin içine çekmek istiyor. Çeşitli vesilelerle ve defalarca söyledik, bir kez daha söyleyelim; mesajlarınızı, eleştirilerinizi veya karşıtlığınızı kime ve nereye yapacaksanız direkt yapabilirsiniz. Bunun için ülkemizin gözbebeği, milletimizin birlikteliğinin olmazsa olmazı Diyanet, imam, cami ve dini değerleri kullanmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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