Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:54
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Ünal, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oyunu verdi.

Ünal, fotoğrafların hayatın içinden gerçek kesitleri yansıttığını belirtti.

Her bir fotoğrafın güzel ve kıymetli olduğunu vurgulayan Ünal, "Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu zor çalışmaları yapıp, fotoğraf kareleriyle anları kalıcı hale getiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl hem dünya hem de ülkemiz açısından daha güzel fotoğraf kareleri karşımıza çıkar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

İlgili Haberler

Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili İbrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili İbrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İlyas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Yılmaz Vural Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:11:50. #1.14#
title