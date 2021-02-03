Türk Diyanet Vakıf-Sen'den, cami cemaatine Kovid-19 ile mücadelede "Rehavete kapılmayalım" uyarısı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede havaların ısınmasının rehavete neden olmaması uyarısında bulunarak camilerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede havaların ısınmasının rehavete neden olmaması uyarısında bulunarak camilerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Ünal, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde camilerde tedbirlerin en üst seviyede uygulandığını ve din görevlilerinin büyük sorumlulukla vazifelerini yaptığını belirtti.

Kış aylarının yaşanmasına rağmen havaların ısındığına işaret eden Nuri Ünal şunları kaydetti:

"Tedbirlere alıştık fakat havaların ısınması tedbirleri elden bırakmamıza sebep olmamalıdır. Özellikle cami, mescit gibi bir arada olduğumuz kapalı ortamlarda havaların ısınmasıyla oluşabilecek sorunları hep birlikte engelleyebiliriz. Sıcakların artması bahane teşkil etmemelidir. Cami içerisinde, avlusunda, camilerimizin yakın çevresinde maskesiz gezmeyelim ve mesafe kuralını ihlal etmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin