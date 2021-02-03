Türk Diyanet Vakıf-Sen'den, cami cemaatine Kovid-19 ile mücadelede "Rehavete kapılmayalım" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den, cami cemaatine Kovid-19 ile mücadelede "Rehavete kapılmayalım" uyarısı

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:44
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den, cami cemaatine Kovid-19 ile mücadelede

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede havaların ısınmasının rehavete neden olmaması uyarısında bulunarak camilerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede havaların ısınmasının rehavete neden olmaması uyarısında bulunarak camilerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Ünal, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde camilerde tedbirlerin en üst seviyede uygulandığını ve din görevlilerinin büyük sorumlulukla vazifelerini yaptığını belirtti.

Kış aylarının yaşanmasına rağmen havaların ısındığına işaret eden Nuri Ünal şunları kaydetti:

"Tedbirlere alıştık fakat havaların ısınması tedbirleri elden bırakmamıza sebep olmamalıdır. Özellikle cami, mescit gibi bir arada olduğumuz kapalı ortamlarda havaların ısınmasıyla oluşabilecek sorunları hep birlikte engelleyebiliriz. Sıcakların artması bahane teşkil etmemelidir. Cami içerisinde, avlusunda, camilerimizin yakın çevresinde maskesiz gezmeyelim ve mesafe kuralını ihlal etmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Diyanet Vakıf-Sen'den, cami cemaatine Kovid-19 ile mücadelede "Rehavete kapılmayalım" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:04:41. #1.14#
title