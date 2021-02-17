Türk Diyanet Vakıf-Sen barınaktan kedi sahiplenerek bakımını üstlenecek

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sendika olarak bugünden itibaren barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceklerini bildirdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sendika olarak bugünden itibaren barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceklerini bildirdi.

Ünal, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kedilerin kutsal bir canlı olduğunu, Allah'ın insanlara bu canlıları emanet ettiğini belirtti.

Canlılara hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, barınaktan bir kedi sahiplenerek bakımını üstleneceğiz. Ülkemizde ve dünya genelinde 1 milyardan fazla kedinin varlığından söz ediliyor. Kediler evcil olmalarından dolayı insanlar evlerinde bakabiliyorlar. Ekolojik zincir dahilinde de doğada hayli yüksek bir öneme sahiptirler. Bilim insanlarının kedilerle ilgili araştırmaları düzenli olarak yayınlanmaktadır. Onlara şiddetle değil sevgiyle yaklaşalım. Din görevlilerimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın bu konuda hassasiyetleri ciddidir. Camilerimizin, mescitlerimizin, Kur'an Kurslarımızın, vakıf eserlerimizin etraflarında bulunan bu güzel varlıklara din görevlilerimiz sahip çıkmaktadırlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kedi sevgisi biliniyor. Bizzat ilgilendiği Muezza isimli bir kedisinin olduğu hepimizin malumudur. Kedi beslemek, sevmek sevaptır. Evde bereket demektir. Bu konuda bir çok hadis de bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe