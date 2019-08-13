Türk Diyanet Vakfından Nepal'de kurban eti dağıtımı

13.08.2019 10:30

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ortak organizasyonuyla Güney Asya ülkesi Nepal'de, ihtiyaç sahibi yaklaşık 135 bin aileye kurban eti ulaştırıldı.

TDV Nepal sorumlusu Alptuğ Güner, AA muhabirine, Nepal'de dul, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yaklaşık 135 bin aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Yaptıkları bu yardımla yoksulluk içinde yaşayan Nepalli Müslümanların sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalıştıklarını ifade eden Güner, TDV'nin, bölgedeki partneri Nepal İslam Birliğiyle (İslam Sangh Nepal) insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Nepal İslam Birliği (İslam Sangh Nepal) Genel Sekreteri Abdülkelam Falahi, Nepal'de böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Yardımların devam etmesini beklediklerini dile getiren Falahi, Kurban Bayramı'nda yetim çocuklar, dul kadınlar ve ihtiyaç sahipleri adına gönderdikleri kurban hisseleri için Türk milletine ve kurbanların ülkeye gelmesine vesile olan TDV'ye teşekkürlerini iletti.

Nepal'in Kapilvastu ve Nepalgunj bölgelerinde de kurban kesim ve dağıtımı yapan TDV, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla 149 ülke ve 443 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA