Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Türk Dışişleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası Irak'a seyahat uyarısı yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı bir açıklamayla Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Euronews.com'da Görüntüle