Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
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Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

03.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:25
Türk Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Türk Dışişleri, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 'ta ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası 'a seyahat uyarısı yaptı.


Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı bir açıklamayla Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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