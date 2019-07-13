Türk Dışişleri'nden DİTİB'e bomba ihbarları tepkisi: Kaygıyla izliyoruz

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "Aşırı sağcı gruplar tarafından, Köln Merkez Camii'nin de yer aldığı DİTİB Genel Merkezine ve DİTİB'in Almanya'daki diğer 3 cami ve derneğine (Berlin Şehitlik Cami, Münih Pasing Cami ve Iserlohn Cami) son 3 gün içerisinde organize bir şekilde art arda asılsız bomba ihbarları ve ırkçı tehditler içeren mesajlar iletilmesi kaygıyla karşılanmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ihbar ve tehditlerle, Almanya'daki Türk toplumunda huzursuzluk oluşturmanın amaçlandığı, söz konusu suç eylemlerinden duyulan rahatsızlığın ve gerekli soruşturmaların ciddiyetle yürütülmesi talebinin Alman makamlarına iletildiği aktarıldı.

HIZLI MÜDAHALEDEN MEMNUNUZ

İhbarlar karşısında Alman güvenlik güçlerinin hızlı hareket ederek, gerekli tedbirleri almalarının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu eylemler, Avrupa'daki aşırıcı bazı kesimlerin Türk ve Müslüman toplumlarının gündelik hayatlarına yönelik oluşturdukları doğrudan tehdidi bir kez daha gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir. Camilere yönelik bu psikolojik ve fiziki saldırılar, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşan ve derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline geldiğini tekrar ortaya koymuştur. Bu tehditler sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır. Irkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede, güvenlik tedbirlerinin dikkatle uygulanması kadar, meselenin kökeninde yatan toplumsal çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımların atılması da önem taşımaktadır. Türkiye bu konuda ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm mekanizmaların işletilmesi için her türlü adımı atmaya devam edecektir."

240 DAKİKANIZ VAR

Almanya'nın Münih kentinde 2, İserlohn kentinde bir camide dün bomba ihbarları nedeniyle arama yapılmıştı. İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, "Bombayı bulmak ve etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslüman'ı yok edeceğiz." ifadesi kullanılmıştı. Köln'deki DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi'ne de salı günü benzer bir ihbar yapılmış, aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.