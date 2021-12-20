Türk Dışişleri'nden ABD Terörizm Raporuna Tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Dışişleri'nden ABD Terörizm Raporuna Tepki

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu'na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu'na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakan Nebati: 'Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın detaylarını açıkladı

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title