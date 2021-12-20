Türk Dışişleri'nden ABD Terörizm Raporuna Tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu'na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu'na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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