Türk dış politikası algı raporu: Türk halkının bilgisi yok ama fikri çok

Kadir Has Üniversitesi tarafından her sene gerçekleştirilen Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları açıklandı.

27 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen saha araştırması, Türkiye kamuoyunun dış politika tercihlerinin fotoğrafını çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle