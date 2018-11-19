Türk Diplomatların Çocukları Kırgız Keçe Çadırının Kurulumunu Öğrendi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği çalışanlarının çocukları, Kırgız halkının geleneksel hayatında önemli yer tutan, "boz-üy" adı verilen keçe çadırının kurulumunu öğrendi.

Çolpon-Ata kentinin Tarih ve Kültür Sanat Müzesi Müdürü Gülüm Alımkojoyeva, Bişkek Büyükelçiliğinin organizasyonuyla rezidansta keçe çadırı kurma etkinliği düzenledi.

Alımkojoyeva, keçe çadırının Kırgızlar için önemi ve çadırı oluşturan parçaların özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, müşavirler, ataşeler, büyükelçilik çalışanları, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin ile TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ile aileler katıldı.

El birliğiyle kurulan keçe çadırı, büyükelçiliğe hediye edildi.

"Türk-Kırgız kardeşliğimizi gösterdik"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Kırgız çocukların "boz üyü"nün kurulumunu birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fırat, "TİKA, 3. Dünya Göçebe Oyunları'nda Çolpon-Ata Tarih ve Kültür Sanat Müzesi'ne iki boz üyü desteğinde bulunmuştu. Müze, teşekkür etmek amacıyla o boz üylerden bir tanesini büyükelçiliğimiz çalışanlarının çocuklarına hediye etti." ifadelerini kullandı.

"Kırgız halkı adına Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Tarih ve Kültür Sanat Müzesi Müdürü Alımkojoyeva da "3. Dünya Göçebe Oyunları" kapsamında müzeye destekte bulunan Türkiye'ye Kırgız halkı adına teşekkür etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü'nün desteği ile hayata geçirdikleri "Göçebe Çocukları Projesi"ne değinen Alımkojoyeva, "TİKA, bize 2 çadır desteğinde bulundu. Bu çadırlar sayesinde projeyi hayata geçirdik. Proje ile Kırgız halkının geleneklerini 7-10 yaş grubu çocuklara öğretme fırsatını bulduk. Bugün çadırlardan bir tanesinin kurulumunu büyükelçilik çalışanlarının çocuklarına gösterdik ve hediye ettik." diye konuştu.

Alımkojoyeva, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu'ya desteklerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Etkinlik, keçe çadırının önünde Türk ve Kırgız bayraklarıyla fotoğraf çekimiyle sona erdi.