Türk diplomatik kaynakKıbrıs açıklarında Rum teknesine ateş açıldığı iddiasını reddetti
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Türk diplomatik kaynakKıbrıs açıklarında Rum teknesine ateş açıldığı iddiasını reddetti

Türk diplomatik kaynakKıbrıs açıklarında Rum teknesine ateş açıldığı iddiasını reddetti
BBC - Haberler | Dünya

Kıbrıs polisi, adanın kuzey sahilinde kaçak göçmen devriyesi yapan bir tekneye, Türk Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Kıbrıs polisi, adanın kuzey sahilinde kaçak göçmen devriyesi yapan bir polis teknesine, Türk Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Kıbrıs hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya ziyareti öncesi gerçekleşen ve bir ilk olma özelliğini taşıyan olayı Birleşmiş Milletler nezdinde protesto etmeye hazırlandığını bildirdi.

Ancak AFP Haber Ajansı'na konuşan bir Türk diplomatik kaynağı, Türk ya Kıbrıs Türk sahil güvenliğine ait herhangi bir teknenin, Rum teknesine ateş açtığı iddiasını reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta 1974 harekatının yıldönümünde Türk kesimine ziyarette bulunmayı planlıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıs polisine ait teknenin, adanın kuzeyinde Türk kesimiyle sınırın hemen batısındaki balıkçı limanı Kato Pyrgos'un 11 deniz mili açığında Türk sahil güvenliğine ait tekneyi tespit ettiğini belirtti.

Kıbrıs Polisi Sözcüsü Hristos Andreou, ajansa yaptığı açıklamada, sabaha karşı 03:30'a gerçekleşen olay sırasında Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Kıbrıs karasularında olduğunu savundu.

Sözcü, bölge Türkiye'den gelen göçmenlerin bırakılma noktası olduğu için, polis teknesinin rutin devriye görevini yerine getirdiğini söyledi.

Andreou "Teknenin üç mürettebatı, Türk Sahil Güvenliği'nin niyetini anlayınca, herhangi bir olay yaşanmaması adına Kato Pyrgos'taki balıkçı sığınağına doğru gitti. Sığınağa dört mil kala, deniz polisine ait tekneye Türk sahil güvenliği tarafından ateş açıldı. Daha sonra işgal altındaki bölgeler (Türk kesimi) doğru gittiler " dedi.

BM'de protesto

Kıbrıs hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos da, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, BM'nin yetki alanı ada açıklarını içermese de, örgüt nezdinde olayı protesto edeceklerini söyledi.

Polis teknesinin Kıbrıs karasularında devriye gezdiğini söyleyen Sözcü, olayın Türkiye'nin son günlerde adada takındığı "saldırgan tutumu" gösterdiğini savundu ve "Daha önce bölyle bir olay yaşanmamıştı" dedi.

AFP'ye konuşan bir Türk diplomatik kaynağı da "Bir Türk ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait herhangi bir tekne, Kıbrıs Rum teknesine ateş açmadı. Bu doğru değil" dedi.

Kıbrıs polisi, adaya ulaşmaya çalışan Suriyeli göçmenlerin sayısının artması üzerine Mayıs ayında "acil durum" ilan etmiş ve hem kara hem de denizde devriyeleri arttırmıştı.

BBC

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