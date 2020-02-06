Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.
06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:42
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.
Kaynak: AA