Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.

06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:42
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı , üye ülke bakanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Aile fotoğrafı
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