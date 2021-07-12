Türk Dil Kurumu salgın dönemi terimlerine karşılık arıyor
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Türk Dil Kurumu salgın dönemi terimlerine karşılık arıyor

Türk Dil Kurumu salgın dönemi terimlerine karşılık arıyor
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Türk Dil Kurumu (TDK), Kovid-19 salgını döneminde "pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), Kovid-19 salgını döneminde "pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

TDK, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, devletten ayrı bir dernek olarak kuruldu.

Dönemin milletvekili ve tanınmış edebiyatçıları Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kurulan TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat Bey oldu.

Kurum yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulan TDK, kuruluşunun 89. yılında Türkçe'nin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve korunması yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

Kurum, bu çerçevede özellikle salgın sürecinde sıkça ve çoğu zaman yanlış, yersiz kullanılan "pandemi, epidemi, bulaş, filyasyon, entübasyon, entübe, immün, immün sistem" gibi tıbbi terimlere karşılık bulma çalışması başlattı.

TDK Güncel Türkçe Sözlük Kolu tarafından sürdürülen çalışmanın sonuçları, 2022'de güncellenmesi planlanan Türkçe Sözlük'te yer alacak.

Diğer sözlük çalışmaları

Dil bilgisi, dil bilimi ve terimlerle ilgili çalışmalarının yanı sıra "Osmanlı Türkçesi" ve "Köken Bilgisi" sözlükleri çalışmalarını sürdüren TDK, "Osmanlı Türkçesi Sözlüğü" hazırlığında ise son aşamaya geldi. Sözlüğü yıl sonunda genel ağ sayfasında kullanıma açmayı planlayan kurum, "Köken Bilgisi Sözlüğü" için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları kapsamında Türk yazı dilleri ve lehçelerini konuşan ülkelerde bulunan üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel konferanslar düzenleyen kurum, Latin kökenli alfabeye geçiş konusunda Türkiye'nin deneyimlerini aynı süreçler içerisinde olan ülkelere aktarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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