Sivas Belediyesi'ne Türk Dil Kurumu'ndan 'Türkçe' ödülü

SİVAS Belediyesi, bünyesinde bulunan kuruluşlarda Türkçe isimler kullandığı için Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ödüllendirildi.

SİVAS Belediyesi, bünyesinde bulunan kuruluşlarda Türkçe isimler kullandığı için Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ödüllendirildi. Türk Dil Kurumu adına Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e çakmalık takdim edildi.

Ziyarette konuşan Pnof.Dr. Toparlı, Sivas Belediyesi Türkçe'ye gerçekten sahip çıkıyor. Kent Meydanındaki 'kafe'yi 'çay evi' yaparak, 'restoran'ı 'yemek evi' yaparak büyük hizmet verdiniz. Bizim amacımız gençlerin bu kelimeleri öğrenmeleri ve yabancı kelimelerin dilimize girmelerine karşı duyarsız kalmamaları. Bundan dolayı Türk Dil Kurumu belediyemize bu ödülü taktim etti. Kurum başkanımızın selamlarını iletiyorum, bu ödülü başkanımıza sunmaktan mutluyum dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Dil bir toplumun en önemli unsurudur. Toplumların, milletlerin var olması açısından dilimiz çok önemlidir. Biz de bu konuda çok değerli hocamızın tavsiyeleri doğrultusunda dilimize sahip çıkma, şehrimizde şehir kültürünü oluşturma adına gereken çalışmaları birlikte yapıyoruz. Günümüzde proje denince akla inşaat geliyor ama biz inanıyoruz ki; kültür alanında, sosyal alanda yapılacak projeler, faaliyetler toplumların ve milletlerin geleceği açısından çok çok daha önemli. Her proje büyük paralar harcanarak yapılmıyor. Para harcanmadan dahi toplumun geleceğine yön vererek, yeni nesillere kültürümüzü doğru aktaracak çalışmalarda yapılabiliyor ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin