Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı ne zaman kuruldu? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri kimler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili üye ülke liderleriyle görüştü. Zaman zaman gündeme gelen Türk Devletleri Teşkilatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı ne zaman kuruldu? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri kimler? soruları araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili üye ülke liderleriyle görüştü. Erdoğan, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi. Peki Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı ne zaman kuruldu? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri kimler? detaylar haberimizde.
Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Keneşi adıyla 1992-2010 yılları arasında yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi sonrasında, Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan Anlaşmasının imzalanmasıyla kurulmuştur.
Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür.[1] Önceleri Türk Konseyi olan örgüt adı 2018'de Türk Keneşi adını almış ve son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiği duyurulmuştur.
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Türkiye
Gözlemci ülkeler
Macaristan
Türkmenistan
Gelecekte üye olması olası ülkeler
Türkmenistan
Kuzey Kıbrıs
Macaristan
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