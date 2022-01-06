Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili üye ülke liderleriyle görüştü. Erdoğan, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi. Peki Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı ne zaman kuruldu? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri kimler? detaylar haberimizde.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Keneşi adıyla 1992-2010 yılları arasında yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi sonrasında, Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan Anlaşmasının imzalanmasıyla kurulmuştur.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür.[1] Önceleri Türk Konseyi olan örgüt adı 2018'de Türk Keneşi adını almış ve son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiği duyurulmuştur.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYELERİ KİMLER?

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Türkiye

Gözlemci ülkeler

Macaristan

Türkmenistan

Gelecekte üye olması olası ülkeler

Türkmenistan

Kuzey Kıbrıs

Macaristan

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