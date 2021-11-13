TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA ADALET VURGUSU YAPILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride adalet alanında da iş birliğinin önemine vurgu yapıldığına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 12 Kasım 2021 tarihinde toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ndeki 121 maddelik ortak bildirinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak kendilerine yüklenen sorumluluğa değinen Gül, mesajında, "Zirve Bildirisi'nde Adalet Bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk Dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin hayırlı olmasını dileyen Gül, ayrıca Aksakallar Heyeti Başkanlığına getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı da tebrik etti.

KONSEYİN ADI TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türk Devletleri Teşkilatı olarak adı değiştirilen konseyin toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tu¨rkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Tu¨rk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan toplantı sonunda Türkçe, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Azerice imzalanan 121 maddelik ortak bildiride adalet alanına da vurgu yapıldı.

ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatılan "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun Türk Devletleri'nin ortak çıkarlarının bulunduğu stratejik bir belge olarak kabul edildiği bildiride, adalet alanında işbirliği çağrısı dikkat çekti.

Bildirinin 21. maddesinde, "Adalet alanında iş birliğinin devamını takdir ve teşvik ettiklerini; Adalet Bakanlıkları ve üye devletlerin diğer ilgili makamları arasında iş birliği başlatılmasını teşvik ettiklerini beyan etmişlerdir" ifadesine yer verildi. Alınan tavsiye kararları doğrultusunda teşkilatın bundan sonraki buluşmalarına ülkelerin Adalet Bakanları da katılacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet