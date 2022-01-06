Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"
Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz"
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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