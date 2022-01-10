Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 'Kazakistan" gündemiyle olağanüstü toplanıyor - Haberler
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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 'Kazakistan" gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 'Kazakistan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, dönem başkanlığını yürüten Türkiye tarafından yapılan çağrı doğrultusunda teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere 11 Ocak'ta toplanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki olağanüstü toplantı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. - ANKARA

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