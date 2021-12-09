Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım Üniversitemizi Ziyaret Etti

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 9 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemizi ziyaret ederek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi Büyük Salon'da akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'a Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından "Fahri Profesörlük" unvanı verildi.

Unvan takdim töreni öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, Üniversitemiz müzesini gezdi ve müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

Yıldırım'a "Fahri Profesörlük" unvanın verildiği törende Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, açış konuşmasında söz aldı. Tören devamında Rektör Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar tarafından "Senato Kararı" okundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, törenin açış konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından önemli bir göreve getirilen Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım'a Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk dünyasına yaptıkları katkılardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek "Ahmet Yesevi Üniversitesi ailesi olarak bilimsel ve kültürel çalışmaları nedeniyle Sayın Binali Yıldırım'a bu unvanı tevcih etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konuşmasına Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk coğrafyasının dört bir yanından gelen 10. 000'den fazla öğrenciye nitelikli bir eğitim-öğretim hizmeti sunduğunu belirterek başlayan Yıldırım, "Türkistan'ın sosyokültürel açıdan kalkınmasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin rolü büyük... Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde, çatısı altında bulunduğumuz bu değerli ortak üniversitemizin müstesna bir yeri bulunuyor. Şimdiye kadar yapılanları yürekten takdir ediyorum. Üniversitemizin potansiyelinin çok daha büyük olduğuna inanıyorum. Aksakallar Konseyi olarak üniversitemizin çalışmalarını yakından takip edeceğiz ve elimizden gelen tüm katkıları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Unvan tevcih töreni, Üniversitemiz öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve dans gösterilerinin ardından Sayın Binali Yıldırım'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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