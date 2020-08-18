Türk deri sektörü, Pandemi sonrası ilk ticaret heyetini Antalya'da gerçekleştirdi
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Türk deri sektörü, Pandemi sonrası ilk ticaret heyetini Antalya'da gerçekleştirdi

Türkiye'den 46 firmanın stant açtığı 'Leather&Fur Fashion Show' a gelen iş insanları ile Türk deri ihracatçıları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk deri sektörü, Pandemi sonrası ilk ticaret heyetini Antalya'da gerçekleştirdi
18.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:44

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Pandemi etkisiyle mayıs ayında ertelediğimiz fuarımızı gerekli tüm önlemleri alarak başlattık ve 700 iş insanını Antalya'da ağırlıyoruz. Pandemi sürecinde ilk fuarı deri sektörü olarak biz gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizin sektöre can suyu olacağına inanıyorum" dedi.

Türk deri sektörü, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) destekleriyle ve Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen ve başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Polonya, Almanya, Makedonya, Lübnan, Kazakistan ve Belarus'tan gelen 700'ün üzerinde yabancı iş insanını Antalya'da ağırladı.

"Sektörümüze can suyu olacak"

Leather&Fur Fashion Show'un açılışında konuşan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, sektör olarak Pandemi sonrası ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Şenocak, "Deri ve deri mamulleri sektörü olarak pandemi etkilerinin azaldığı haziran ve temmuz aylarında 230 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, Rusya ve Irak oldu. Pandemi süreci tüm sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde de olumsuz bir etki yarattı. Bu süreçten en çok etkilenen alt sektörümüz de deri konfeksiyon tarafı oldu. Bu sürecin hasarlarını en aza indirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sanal ticaret heyetleri ile eve kapandığımız dönemleri bile ticaret yapmaya devam ederek atlatmaya çalıştık. Bugün bu etkinliğimizde ağırlıklı Rus olmak üzere 700 yabancı iş insanını ağırlıyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticari heyetimize katılan her yabancı ziyaretçinin alım yapma garantisi var. Fuarımız sektörümüze can suyu olacak" dedi.

Salgının etkilerinden kurtulma adına düzenledikleri bu etkinliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenocak, "Salgından sonra düzenlenen ilk ticari heyet. Birçok ülkeden iş insanını Türk deri sektörüyle buluşturduk. İhracat rakamlarımızın daha da ileri seviyelere gelmesi adına kritik öneme sahip. Bu dönemde 700 yabancı iş insanını Antalya'da ağırlıyor ve onlarla ticaret yapıyor olmak bizler için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Yabancı alıcılar alınan tedbirlerden memnun"

Antalya Leather & Fur Fashion Show'un sektöre olan katkılarına değinen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen ise, "Etkinliğimize başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Polonya, Almanya, Makedonya, Lübnan, Kazakistan ve Belarus'tan gelen 700'ün üzerinde iş insanı katılım gösteriyor. 46 ihracatçı firmamız ile yaklaşık 3 bin 650 metrekareyi bulan bir alım heyeti düzenliyoruz. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Pandemi kurallarına titizlikle uyuyoruz. Yabancı alıcılar da alınan tedbirlerden fazlasıyla memnun. Sağlık hepimizin önceliği" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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