Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

30.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:00
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Karadeniz'de sürdürdüğü görevini tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Karadeniz'de sürdürdüğü görevini tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Türk denizaltısının mürettebatı ile birlikte İstanbul Boğazı'nı geçmesi İhlas Haber Ajansı (İHA) drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Karadeniz'de görev süresi tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizine geçti. Sabah saatlerinde üzerinde bulunan mürettebat ile İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltının geçiş anları İHA drone kamerası tarafından görüntülendi. Üzerinde bulunan Türk bayrağı ile boğazın üzerinden süzülerek geçen denizaltının görüntüsü kendisine hayran bıraktı. - İSTANBUL

Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Cahit Özkan Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şıkel Hülya Avşar Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:10:44. #1.15#
title