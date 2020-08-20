Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis'e refakati sürdürüyor Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araçtırma yapan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler ile refakate devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araçtırma yapan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler ile refakate devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA